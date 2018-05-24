Anı yaşamak!

Psikolog Seyhan Türkmen Yalım tarafından verilen semineri hastane çalışanları, Başhekim Yard. Yusuf Atakan Baltrak, İdari Mali İşler Müdür Yard. Fatih Zer ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yard. Reyhan Aydın da takip etti.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Psikolog Seyhan Türkmen Yalım, palyatif bakımın kanser ya da tedavi yöntemleri nedeniyle gelişen fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal tüm problemleri ortadan kaldırmayı, hastalığın her aşamasında hastaya ve yakınına olabilecek en iyi bakımı vermeyi amaçlayan bir yaklaşım türü olduğunu söyledi. Yalım, “ Hastanın ailesinin psiko-sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Palyatif hasta yakınları ve hemşireler zor bir süreci paylaşmaktadır” dedi.