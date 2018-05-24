Anı yaşamak!

Psikolog Seyhan Türkmen Yalım tarafından verilen semineri hastane çalışanları, Başhekim Yard. Yusuf Atakan Baltrak, İdari Mali İşler Müdür Yard. Fatih Zer ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yard. Reyhan Aydın da takip etti.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Psikolog Seyhan Türkmen Yalım, palyatif bakımın kanser ya da tedavi yöntemleri nedeniyle gelişen fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal tüm problemleri ortadan kaldırmayı, hastalığın her aşamasında hastaya ve yakınına olabilecek en iyi bakımı vermeyi amaçlayan bir yaklaşım türü olduğunu söyledi. Yalım, “ Hastanın ailesinin psiko-sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Palyatif hasta yakınları ve hemşireler zor bir süreci paylaşmaktadır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz