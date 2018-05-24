Makine Kimya Endüstrisi'ne ait hurdalıkta saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hurdaların bulunduğu alanı sararken, itfaiyeye haber verildi. Alevler hurdalığın bulunduğu alandaki otları da sardı. Gölcük ve Başiskele'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alanda bulunan hurda araçlar yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 16:35 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:36 TSİ )
Makine Kimya Endüstrisi hurdalığında yangın!
Başiskele'de, Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Bugün 16:35 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz