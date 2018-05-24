Makine Kimya Endüstrisi hurdalığında yangın!

Makine Kimya Endüstrisi'ne ait hurdalıkta saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hurdaların bulunduğu alanı sararken, itfaiyeye haber verildi. Alevler hurdalığın bulunduğu alandaki otları da sardı. Gölcük ve Başiskele'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alanda bulunan hurda araçlar yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.