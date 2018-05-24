Karamürsel'de 2 Ekim 2015 tarihinde, İsmail Demirbilek (66) isimli şahıs, 18 yaşındaki kızı Fatma Dikmen'i silahla öldürmüştü. Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan İsmail Demirbilek, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalıyordu. Demirbilek’in henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi veya kişiler tarafından cezaevinde şişlenerek öldürüldüğü öğrenildi. Öldürülen İsmail Demirbilek'in cenazesi Düzce'de toprağa verildi.
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Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Karamürsel’de 2015 yılında meydan gelen olayda kızını 5 kurşunla vurarak öldüren İsmail Demirbilek cezaevinde şişlenerek öldürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz