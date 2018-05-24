Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!

Karamürsel'de 2 Ekim 2015 tarihinde, İsmail Demirbilek (66) isimli şahıs, 18 yaşındaki kızı Fatma Dikmen'i silahla öldürmüştü. Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan İsmail Demirbilek, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalıyordu. Demirbilek’in henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi veya kişiler tarafından cezaevinde şişlenerek öldürüldüğü öğrenildi. Öldürülen İsmail Demirbilek'in cenazesi Düzce'de toprağa verildi.

Babası tarafından 2015'te öldürülen Fatma Dikmen