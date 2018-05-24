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KYÖD’e sürpriz başkan adayı!

KYÖD’ün 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Genel Kurulu’nda Avukat Didem Oral Turhan Başkanlık için adaylığını koydu

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 3 Haziran’da gerçekleştireceği Genel Kurula hazırlanırken sürpriz bir başkan adayı ortaya çıktı. CHP’de İl Yöneticiliği yapan ve mevcut yönetimin Genel Sekreterliğini sürdüren avukat Didem Oral Turhan Genel Kurulda başkan adayı olacağını KYÖD’de düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Gerçekleştirilen açıklamaya mevcut KYÖD Başkanı Mehmet Toker’de katıldı. Bilindiği üzere KYÖD son dönemde artan büyük borç yükü ile gündeme gelmiş ve Mehmet Toker’e üyeler tarafından büyük eleştiriler yapılmıştı.

İKİNCİ KEZ ADAY OLMAYACAĞIM

Gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak konuşan mevcut Başkan Mehmet Toker, “Genel Kurul öncesi göreve talip olmuştuk. Güçlü KYÖD’ün yeniden inşası için yola çıktık. 2 yıl geride kaldı. Ne zaman 2 yıl doldu farkında değilim.  Öncelikle şahsım adıma ve Yönetim kurulu adına söyleyebilirim ki onurlu bir görev yaptık. KYÖD gibi bir kurumu yönetmek, gerçekten onur verici. Şimdi bugün itibariyle böyle bir dönemi geride bırakıyoruz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 Haziran’da 2 yıllık süre bitecek ve yeni bir dönem başlayacak. 1993’teki ikinci kez kuruluşumuzdan beri 2 dönem üst üste başkanlık yapan olmadı. Bize yakışan da ikinci kez aday olmamaktı. Benim için başkanlık dönemi bitecek ancak süreç üstlendiğimiz sorumluluğun 2 yılla sınırlı kalmayacağını bize gösteriyordu. Geriye doğru baktığımızda bu süre içerisinde koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı gördük.  Ne olduğu belirsiz 15 Temmuz’la başlayan süreç bir karabasan gibi sosyal yaşantımıza çöktü Bu çerçevede yeniden inşa sürecini başlatabilmek önemliydi” dedi.

MALİ SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK KONUMDAYIZ

Daha sonrasında söz alan başkan adayı Didem Oral Turhan, “  800’e yakı üyemiz ile önemli bir örgütüz. Yerel siyasette ve sosyal yaşamda önemli görev üstlenen isimler derneğimizin üyesidir. Geçtiğimiz dönmeler boyunca KYÖD önemli sosyal projeler üretmiştir. Fakat KYÖD son dönemde mali sorunlarla gündeme gelmesi bizlere yapılan haksızlıktır. Bizim kendi içi mali sıkıntılarımızı kendi dinamiklerimiz ile çözülebilecek bir durumdadır. KYÖD mali sorunlarını çözdükten sonra Kocaeli’nin sosyal yaşantısına katkı vermeye devam edecektir.  KYÖD’ün yeni dönemde başkanlığını yapmak benim için onur olacaktır”şeklinde konuştu.

Bugün 16:53 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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