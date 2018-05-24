Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 41 AAS 298 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın iş yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Bugün 17:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:08 TSİ )
Lüks otomobil kullanılamaz hale geldi
İzmit ilçesinde park halinde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 17:05 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz