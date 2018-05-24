Lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 41 AAS 298 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın iş yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.