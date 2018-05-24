Çelik’ten diğer listelere ilginç benzetme

Saadet Partisi, (SP) 27’nci dönem milletvekili adaylarını Luxory Garden Otel’de kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısına SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in yanı sıra, milletvekili adayları, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimi katılım gösterdi. Diğer siyasi partilerin milletvekili listelerinin değişmemesini ikinci el araba almaya benzeten başkan Çelik, “Siyasi partilerin Kocaeli listesine bakıldığında artık belli yüzlerin değişmesi gerektiği hepimiz tarafından biliniyor. Yaşamımıza ikinci kaliteli bir ürün ile başlamak istemeyiz” dedi.

BAZI YÜZLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Tanıtım toplantısında konuşan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Her seçim döneminde yeni bir umut, ışık görüyoruz. Her seçimde heyecanlanıyoruz ama bu seçim bize ayrı bir heyecan kattı. Seçim erkene alındı 1 buçuk yıl daha erken gidecekler. İnsanlarımız yenilikten ve yeniliğe dönük açılımlardan mutlu oluyor. Siyasi partilerin Kocaeli listesine bakıldığında artık belli yüzlerin değişmesi gerektiği hepimiz tarafından biliniyor. Yaşamımıza ikinci kaliteli bir ürün ile başlamak istemeyiz. Araç alıyorsak ikinci el almak istemeyiz” dedi.

LİSTENİN YARISINDAN BAŞLAYACAĞIZ

Listeler kıyaslandığında hem Kocaeli’nin ve hem de Türkiye’de farkımızı ortaya koyuyoruz diyen Çelik, “İnsanlar değerlendirme yaparken Saadet Partisi’ne bir tane milletvekili veriyor. Biz listenin yarısından başlayacağız. Sıkıntıları bir baba olarak, esnaf olarak çekiyorum. Önümüzdeki süreçte sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Bizler nadasa bırakılmış ve toprağı dinlenmiş bir partiyiz. İnanıyorum ki başaracağız” açıklamalarında bulundu.