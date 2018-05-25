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Meral Akşener, miting için Kocaeli'ye geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor.

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24 Haziran Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde bir çok ile giderek vatandaşlara seslenen Akşener, 4 Haziran’da saat 18:00’de Kocaelililere Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe Pazarı alanı) seslenecek.

Bugün 09:11 TSİ - Siyaset

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