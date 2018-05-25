24 Haziran Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde bir çok ile giderek vatandaşlara seslenen Akşener, 4 Haziran’da saat 18:00’de Kocaelililere Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe Pazarı alanı) seslenecek.
Bugün 09:11 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Meral Akşener, miting için Kocaeli'ye geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor.
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Bugün 09:11 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz