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Genç İzmitliler, Mehmet'im Steakhouse'da oruç açtı

Kurulduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Ramazan kumanyası projesiyle gönüllerde taht kuran Genç İzmitliler Platformu Mehmet’im SteakHouse’da iftar programında bir araya geldi.

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Kurulduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Ramazan kumanyası projesiyle gönüllerde taht kuranGenç İzmitliler Platformu, Mehmet Can’ın sahibi olduğu Mehmet’im SteakHouse’da basın mensuplarıyla birlikte iftar programında bir araya geldi. Restoran sahibi Mehmet Can’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında platform başkanı Samet Şengöz, Ramazan ayında büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri ‘Askıda Kumanya’ kampanyasına desteklerinden dolayı Mehmet Can’a teşekkür etti.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar öncesinde konuşan Mehmet’im Steak House sahibi Mehmet Can, “Sosyal medya şu an günümüzde kullandığımız en büyük silah. Biz de Genç İzmitliler Platformu’nu bu şekilde tanıdık. Yapmış oldukları bin yedi yüze yakın erzak yardımını biz de elimizden geldiğince ödüllendirmek istedik. Davet ettik, onlar da kırmadı. Biz Mehmet’im Steak House olarak her zaman Genç İzmitliler Platformu’na desteğini vereceğiz; her zaman yanlarındayız. Yeter ki güzel işler çıkartalım; yeter ki ekmeği bir nebze bölüşelim” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından konuşan Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz, “Mehmet’im Steak House sahibi Mehmet Bey, bizim yapmış olduğumuz ‘Askıda Kumanya’ kampanyasına ciddi manada destekte bulundu. Bu akşam da bizlere ‘Genç İzmitliler Platformu güzel çalışmalar yapıyor biz de kamuoyundan basından takip ediyoruz, bu akşam bizim misafirimiz olun en azından bizim misafirimiz olun’ dedi. Biz geliriz ama bu kampanyada en çok bizim yanımızda olan, kamuoyuna sesimizi duyuran basın mensubu arkadaşlarımızla beraber geliriz dedik. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz.

HEDEF 2 BİN KUMANYA

Şengöz Ramazan’ın paylaşma ayı olduğunu belirttiği açıklamada, “Biz paylaşımlarımızı yaptık tekrar yapmaya da devam ediyoruz. Bin 400 kolimiz Pazar gününden itibaren ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Siz değerli basın mensuplarının kamuoyuna duyurmasıyla beraber sayı yükseldi; biz de katkıda bulunalım diyen arkadaşlar çoğaldı ve şu an 1700’lere doğru gidiyor. Kampanyamız bitmiş olmasına rağmen aslında gizli bir şekilde devam ediyor.  Muhtarlarımız bitti şimdi de mahallelerimizde ara sokaklarda, STK Başkanlarına veriyoruz; bizler ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyoruz. Tamamlamak bitirmek üzereyiz. Hedefimizi 2000’e doğrulttuk” dedi.

BAYRAMDA ÇOCUKLAR SEVİNECEK

Konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı içinde boş durmayacaklarını ifade eden Şengöz, “Önümüz Ramazan Bayramı, bizler yüz tane ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindirmek istiyoruz. Allah nasip ederse bunu da birlikte başaracağız. Şuan listelerimizi hazırladık. Ramazan Bayram’ın yüz tane ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlıklarını giydirip onları da sevindirmek istiyoruz” dedi.

Bugün 09:25 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(1)
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Ahmet - yahu şu yardımları menfatsiz yapın bırakın görüntüyü

Yanıtla . 1Beğen 25 Mayıs 09:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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