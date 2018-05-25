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Gebze'de fabrika yangını!

Gebze'de yapı malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde bulunan bir yapı malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında fabrika içerisinde bulunan malzemelerin alev aldığını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın itfaiye kipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangında dumandan etkilenen ve yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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