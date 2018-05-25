Bayram tatili 9 gün mü?

Aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da olduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile iftarda bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nın 9 gün olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, “Şu anda benim diyecek bir şeyim yok. Ben, Kültür ve Turizm Bakanıyım şu anda, bana sorarsanız insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil yani” ifadelerini kullandı.