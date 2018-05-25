Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellenmiştir. Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir" denildi. Açıklamada ayrıca 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınırın ise 10 milyar dolar olarak belirlendiği de açıklandı. Açılamanın ardından dolar 4.76 civarından 4.74'ün altına kadar geriledi. ABD'nin yaptırım listesi haberi sonrasında ise dolar yeniden hareketlendi ve 4.80 liraya kadar yükseldi.
Bugün 10:25 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:41 TSİ )
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini, oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek şekilde güncelledi.
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Bugün 10:25 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz