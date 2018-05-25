Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Körfez İlçe Örgütü’nün Hereke Sahili’nde yer sofrası kurarak düzenlediği iftar yemeği büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. CHP Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Hamiyet Gülaçar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Yıldız, Özgür Harun Yıldızlı, Demet Karaman, Didem Turan, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Körfez İlçe Kadın Kolu Başkanı Figen Ergün, CHP Kocaeli Milletvekili adaylarından Prof. Dr. Muhip Kanko, Anıl Acurman, Yeşim Akpınar, Tuğman Kayalı ve parti üyelerinin yanı sıra mütevazı yemeğe katılan sürpriz isim dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren oldu.

DAĞDEVİREN VEKİL ADAYLARINI TANITTI

Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği’ne ilk kez kabul edilen Türk olarak bilim tarihine adını altın harflerle yazdıran, giydirilebilir kalp pilinin mucidi ve Forbes Dergisi’nin yayınladığı 30 yaş altı bilim insanı listesinde yer alan Dr. Canan Dağdeviren, Körfez ilçesinde ikamet eden ailesi ile birlikte iftar yemeğine katıldı. Dağdeviren, bir çok kişinin takipte olduğu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, partinin milletvekili adayları ve diğer katılımcılarla yaptığı sohbetleri yayınladı. Mütevazı yer sofrasında hep birlikte oruç açan partililer, yemekleri evlerinde hazırlayarak organizasyon için büyük emek harcayan Körfez İlçe Kadın Kolu üyelerine ve Körfez İlçe Gençlik Kolu üyelerine teşekkür etti.