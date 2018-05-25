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Feci kazada can verdi!

Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden İlkay D'nin kullandığı 41 UV 988 plakalı otomobil, jandarma kavşağında park halinde olan 27 VY 415 plakalı kamyona yakıt ikmali yapan Adil Atalmış (53) ve Ali İhsan Narcı'ya (35) çarptı. Kazada yaralanan Atalmış ve Narcı'yı, olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Atalmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü İlkay D. gözaltına alındı.

Bugün 11:33 TSİ - Asayiş

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