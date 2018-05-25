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Bugün 11:42 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:43 TSİ )

“Davaya adanmış ömürler” iftarda buluştu

MHP İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iftar programında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü partide geçmiş dönemlerde görev yapmış isimlere seslenerek, “Sizleri önemsiyoruz. İktidar olamazsak büyük bir fırsatı kaçırmış oluruz. Biz inandık sizler de inanın. Gelin 1999 ruhunu yakalayalım”

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MHP İl Başkanlığı tarafından yaklaşık 200 partiliye “Davaya Adanmış Bir Ömür” programı kapsamında Uğur Mumcu Parkı’nda iftar yemeği verildi. İftar yemeğine MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker, Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, MHP’li milletvekili adayları, MHP il yöneticileri, ilçe başkanları, eski il başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“DESTEK VERMEZSENİZ KAZANAMAYIZ”

Programda konuşan Ünlü, “Bu dönem bizim gibi çalışmış ama daha sonra kabuğuna çekilmiş dava arkadaşlarım, bir zamanların il yöneticileri, ocak başkanları hoş geldiniz. Bu akşam vekil adaylarımızla sizi buluşturmak istedim. Bu dönem farklı bir dönem. Partimiz ve ülkemiz için çok önemli bir seçim. Güçlü bir MHP için hepinize ihtiyacımız var. Biz sizi unutmadık. Şu masanın etrafında oturan herkesle siyaset yaptım. İşte burada karşınızda da babaları MHP’de siyaset yapmış insanlar milletvekili adayları. Bu pırıl pırıl gençler seçildiklerinde MHP’ye, sizlere hizmet edecekler. Teşkilat çalışıyor. Ne kadar çalışırsak çalışan siz destek vermezseniz kazanamayız. Sizleri önemsiyoruz. İktidar olamazsak büyük bir fırsatı kaçırmış oluruz. Biz inandık sizler de inanın. Gelin 1999 ruhunu yakalayalım” şeklinde konuştu.

“SOKAK MHP DİYOR”

“MHP Kocaeli’de sürprizi yapacak tek partidir” diyen Aydın Ünlü, “Başardığımızda benim kapım açık kalmaya devam edecek. O zaman MHP İl başkanının yapacaklarını varın hayal edin. Kocaeli hepimize yeter. Samimi bir şekilde seçim için çalışmayı başarırsak MHP bütün anketörlerin tahminlerini alt üst edecektir. Hepimiz bir milletvekili gibi çalışalım. Çalıştığınızda iktidarın nimetinden tutunda ne gerekiyorsa herkes bundan faydalanacak. Sokak MHP diyor. MHP’nin evlatlarına ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. MHP İl başkanlığı makamını vekil olmak için kullanmayacağım dedim. Kimsenin kimseden farkı yok. Gelin hep birlikte çalışalım. BU güç MHP’yi iktidar yapacaktır. Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

Bugün 11:42 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(3)
03

Bulent - şu başlığı atarken hiç mi elin titremedi???

biraz işinize saygı duyun, insanları da salak yerine koymayın...

Yanıtla . 3Beğen 25 Mayıs 16:19
02

Ahmet Gündoğdu - Parti kimlerin eline kaldı ya .Biz ne istedik siz ne yaptınız oyumu böyle!!

Yanıtla . 0Beğen 25 Mayıs 16:13
01

Nezih - bu mu kalabalık iftar. 99 ruhumu kaldı yazık oldu partiye

Yanıtla . 2Beğen 25 Mayıs 13:58
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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