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Akşener'in Kocaeli mitinginin tarihi değişti

24 Haziran Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor.

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24 Haziran Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor. 4 Haziran'da Kocaeli'ye miting vermesi açıklanan Akşener'in geliş tarihinde değişiklikoldu. 19 Haziran'a alınan miting, Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe Pazarı alanı) gerçekleşecek.

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Yorumlar

(1)
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Haldun - eğer türkiyem buna kaldıysa tekrar 90 lı yıllara dönüş başlar,oy verenler kendi kendine elim kırılsaydıda oy vermeseydim derler bu yüzden vatanına milletine hizmet edene sahip cıkılması gerekir...

Yanıtla . 2Beğen 25 Mayıs 14:41

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