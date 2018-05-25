24 Haziran Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor. 4 Haziran'da Kocaeli'ye miting vermesi açıklanan Akşener'in geliş tarihinde değişiklikoldu. 19 Haziran'a alınan miting, Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe Pazarı alanı) gerçekleşecek.
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Akşener'in Kocaeli mitinginin tarihi değişti
24 Haziran Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için memleketi Kocaeli'ye geliyor.
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Yorumlar
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Haldun - eğer türkiyem buna kaldıysa tekrar 90 lı yıllara dönüş başlar,oy verenler kendi kendine elim kırılsaydıda oy vermeseydim derler bu yüzden vatanına milletine hizmet edene sahip cıkılması gerekir...
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