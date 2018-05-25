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Bugün 11:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:56 TSİ )

Küçük Kızlar Futsal da sona erdi: PETKİM ŞAMPİYON

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen Küçük Kızlar Futsal İl Birinciliği maçları, Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan final maçlarıyla son buldu.

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Puan usulü oynana maçlar sonrasında ilk dört sırayı alan takımlara kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle verildi. Günün ilk maçında Petkim Ortaokulu, Yeniköy Hayat Ortaokulu’nu 3-1 yendi. Günün ikinci maçında ise İgsaş Ortaokulu Özel Gebze On Adım Bilimleri’ni 5-1 yendi, ikici sırayı elde etti.

YENİKÖY HAYAT OO: 1 PETKİM ORTAOKULU: 3

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Burak Arıcan ***

YENİKÖY HAYAT OO: Erva Boztürk ***, İkbal Ayaz **, Kübra Özer **, Sevde Acar **, Sabriye Sude Özcan **, Elsem Oruç ***, Hayrunisa Çetin **, Şevval Kayabay **, Ayşegül Ayaz **

PETKİM ORTAOKULU: Hanife İkbal Kaba ***, Ahsen Gülbin Bursalı ***, Duru Dutçu ***, Bahar Acet ***, Melisa Genç ***, Tauna Dalbudak ***, Özlem Kaymaz ***, Elif Azra Güneş **, Miray Elif Önel **, Aslı Altun **, Rabia Zeynep Kanat ***

GOLLER: İkbal (1)(Yeniköy Hayat), Duru Dutçu (2), Ahsen Yıldız Yıldırım (1)

ÖZEL GEBZE ON ADIM BİLİMLERİ: 1 İGSAŞ ORTAOKULU: 5

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Burak Arıcan ***

ÖZEL GEBZE ON ADIM BİLİMLERİ: Elif Sude Taşkın **, Zeynep Nur Güzel ***, Bengisu Koruk **, Beste Yılmaz ***, Dilara Naz Yılmaz **, Eylül Baguç **, Ayşe Ceran **, Elif Sena Hastürk **, Yaprak Gürsoy **, Sümeyye Duru ***

İGSAŞ ORTAOKULU: Ece Sude Bina ***, Tuğçe Polat ***, Hatice Geçer ***, Nisa Katanalp ***, Arzu Yaman ***, Berrak Duru Şekersoy ***, Hilal Yıldız **, Elif Turan **, Nisanur Tezer ***, Ayşe Cansu Yıldız **, Sena Pektaş **, Havva Nur Yıldırım **

GOLLER: Beste Yılmaz (1)(Özel Gebze On Adım Bilimleri)(Ece Sude Bina (2), Tuğçe Polat (1), Arzu Yaman (1), Nisanur Tezer (1)

Bugün 11:54 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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