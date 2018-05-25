Vasfi Aşçı Eşmespor’da yeniden başkan seçildi

Önerge sonrasında Orhan Oktay divan heyeti başkanlığına seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurulda mevcut yönetim kurulundan Erol Bayrak faaliyet raporunu ve denetleme raporunu okudu. Yapılan oylamada, yönetim ve denetleme kurulu raporları oy çokluğuyla ibra edildi. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.
TEK LİSTE KATILDI…
Kongrede Kulüp başkanlığına, tek listeyle Vasfi Aşçı aday oldu. Yönetim kurulu listesini daha da güçlendiren Vasfi Aşçı yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Seçimi kazanan Vasfi Aşçı’yı kongre üyeleri tebrik etti. Belirlenen yeni yönetim kurulunda ise güçlü bir yönetim oluşturma adına mevcut yönetime yeni isimler listeye alınmasıyla revizyona gidildi.
AŞÇI AÇIKLAMA YAPTI
Daha gayretli çalışma içerisinde olduklarına dikkat çeken Aşçı şöyle konuştu: Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Güçlenen yeni yönetimimizle hepimizin ortak hedefi Eşmespor’u büyük yerlere taşımaktır. Takımımızın başarılı olması en büyük dileğimizdir. Eşmespor’u nasıl daha iyi duruma getirebiliriz kaygımızdan başka, bir endişemiz olmaması gerekir. Tesisleşme konusunda yıllardır özlemini çektiğimiz stat çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni sahamızın inşaatı Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kartepe Belediyesi’nin katkılarıyla yeni sezona yetişeceği ümidindeyiz. Asıl hedefimiz Eşmespor’a yepyeni bir tesis kazandırmak, uzun vadede bunu başarmak istiyoruz.
“HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”…
Eşmespor için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Takımımızı buralara kadar getirdik. Sonuna kadar şampiyonluk iddiamızı da sürdürdük. Ama son anda talihsizlik sonucu şampiyonluğu kaybettik. İnşallah bu şampiyonluğu bundan sonraki süreçteki yönetim kurulu arkadaşlarımızla Eşmemize armağan edeceğiz. Buna inanıyoruz. Eşmespor bu ilçenin markasıdır. Herkesin bu takım etrafında birleşmesi lazım. Bu zamana kadar yaşanan çekişmelerden hep Eşmespor kaybetti. İnşallah bunu aşarız ve birlik ve beraberlik içinde oluruz. Yeni yönetimimize başarılar diliyoruz. Bu zamana kadar bize destek verenlere de teşekkür ediyoruz.
“TRANSFER HOVARDALIĞI YOK…”
Geçmiş sezonlarda olduğu gibi transfer hovardalığı yapmadan, mevcut kadromuza birkaç takviyelerle hedefimiz üst liglerdir. Bu düşüncelerle hedefimizi en yüksek tutarak Eşmespor’a yakışır yerde olacağız. Biz bu şekilde takımımıza şampiyonluk hedefi koyarken, ama takım ve yönetimle ilgili duymak istemediğimiz dedikodular ve söylentiler çıkıyor. Allah aşkına bırakalım bu türden söylentileri. Ama biz bu tür küçük şeylere takılmıyoruz. Çünkü büyük hedefler peşindeyiz. Herkesi Eşmespor etrafında toplanmaya davet ediyorum.
Eşmespor Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Vasfi AŞÇI
Mustafa SALMAN
Orhan OKTAY
Erol BAYRAK
Erdinç SÖNMEZ
Sadettin ÇITAK
Yalçın KÖSEM
Metin TUNCAY
Yılmaz GÜNEL
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Tanju GÜNSEL
Aydın KOCAAĞA
Okan ONHAN
Yakup TARCAN
Nurullah İN
Hüseyin ÜNLÜ
Can KARANFİL
Turgay MUT
Levent AKÇAN
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:
Ömer ÖVER
Salih İLTER
Saffet GÜL
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Seyfullah BAĞCIOĞLU
Halil ERÇETİN
Gökhan ÖZTÜRK
KASKF Asil Üyeleri:
Vasfi AŞÇI
Ömer ÖVER
Sadettin ÇITAK
KASKF Yedek Üyeleri:
Metin TUNCAY
Orhan OKTAY
Hüseyin ÜNLÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz