Vasfi Aşçı Eşmespor’da yeniden başkan seçildi

Önerge sonrasında Orhan Oktay divan heyeti başkanlığına seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurulda mevcut yönetim kurulundan Erol Bayrak faaliyet raporunu ve denetleme raporunu okudu. Yapılan oylamada, yönetim ve denetleme kurulu raporları oy çokluğuyla ibra edildi. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

TEK LİSTE KATILDI…

Kongrede Kulüp başkanlığına, tek listeyle Vasfi Aşçı aday oldu. Yönetim kurulu listesini daha da güçlendiren Vasfi Aşçı yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Seçimi kazanan Vasfi Aşçı’yı kongre üyeleri tebrik etti. Belirlenen yeni yönetim kurulunda ise güçlü bir yönetim oluşturma adına mevcut yönetime yeni isimler listeye alınmasıyla revizyona gidildi.

AŞÇI AÇIKLAMA YAPTI

Daha gayretli çalışma içerisinde olduklarına dikkat çeken Aşçı şöyle konuştu: Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Güçlenen yeni yönetimimizle hepimizin ortak hedefi Eşmespor’u büyük yerlere taşımaktır. Takımımızın başarılı olması en büyük dileğimizdir. Eşmespor’u nasıl daha iyi duruma getirebiliriz kaygımızdan başka, bir endişemiz olmaması gerekir. Tesisleşme konusunda yıllardır özlemini çektiğimiz stat çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni sahamızın inşaatı Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kartepe Belediyesi’nin katkılarıyla yeni sezona yetişeceği ümidindeyiz. Asıl hedefimiz Eşmespor’a yepyeni bir tesis kazandırmak, uzun vadede bunu başarmak istiyoruz.

“HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”…

Eşmespor için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Takımımızı buralara kadar getirdik. Sonuna kadar şampiyonluk iddiamızı da sürdürdük. Ama son anda talihsizlik sonucu şampiyonluğu kaybettik. İnşallah bu şampiyonluğu bundan sonraki süreçteki yönetim kurulu arkadaşlarımızla Eşmemize armağan edeceğiz. Buna inanıyoruz. Eşmespor bu ilçenin markasıdır. Herkesin bu takım etrafında birleşmesi lazım. Bu zamana kadar yaşanan çekişmelerden hep Eşmespor kaybetti. İnşallah bunu aşarız ve birlik ve beraberlik içinde oluruz. Yeni yönetimimize başarılar diliyoruz. Bu zamana kadar bize destek verenlere de teşekkür ediyoruz.

“TRANSFER HOVARDALIĞI YOK…”

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi transfer hovardalığı yapmadan, mevcut kadromuza birkaç takviyelerle hedefimiz üst liglerdir. Bu düşüncelerle hedefimizi en yüksek tutarak Eşmespor’a yakışır yerde olacağız. Biz bu şekilde takımımıza şampiyonluk hedefi koyarken, ama takım ve yönetimle ilgili duymak istemediğimiz dedikodular ve söylentiler çıkıyor. Allah aşkına bırakalım bu türden söylentileri. Ama biz bu tür küçük şeylere takılmıyoruz. Çünkü büyük hedefler peşindeyiz. Herkesi Eşmespor etrafında toplanmaya davet ediyorum.

Eşmespor Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Vasfi AŞÇI

Mustafa SALMAN

Orhan OKTAY

Erol BAYRAK

Erdinç SÖNMEZ

Sadettin ÇITAK

Yalçın KÖSEM

Metin TUNCAY

Yılmaz GÜNEL

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Tanju GÜNSEL

Aydın KOCAAĞA

Okan ONHAN

Yakup TARCAN

Nurullah İN

Hüseyin ÜNLÜ

Can KARANFİL

Turgay MUT

Levent AKÇAN

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Ömer ÖVER

Salih İLTER

Saffet GÜL

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Seyfullah BAĞCIOĞLU

Halil ERÇETİN

Gökhan ÖZTÜRK

KASKF Asil Üyeleri:

Vasfi AŞÇI

Ömer ÖVER

Sadettin ÇITAK

KASKF Yedek Üyeleri:

Metin TUNCAY

Orhan OKTAY

Hüseyin ÜNLÜ