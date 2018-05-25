Şampiyon Yenidoğan Serdar kupasını aldı

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Yenidoğan Serdarspor Tesisleri’nde adeta bayram sevinci yaşanırken, havai fişekler ve maytaplarla şampiyonluk kutlandı. Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar ve Onursal Başkan Tekin Uygur konuklarını titizlikle ağırladı. Törene İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Yüksel, Onursal Başkan, Tekin Uygur Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, yöneticiler Mustafa Kırbaş, Harun Çalık, Hamza Bostan, antrenörler, sporcu velileri ve sporcular katıldı.