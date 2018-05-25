Yenidoğan Serdarspor Tesisleri’nde adeta bayram sevinci yaşanırken, havai fişekler ve maytaplarla şampiyonluk kutlandı. Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar ve Onursal Başkan Tekin Uygur konuklarını titizlikle ağırladı. Törene İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Yüksel, Onursal Başkan, Tekin Uygur Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, yöneticiler Mustafa Kırbaş, Harun Çalık, Hamza Bostan, antrenörler, sporcu velileri ve sporcular katıldı.
Bugün 11:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Şampiyon Yenidoğan Serdar kupasını aldı
Federasyon temsilcisi Seyhan Küçükleroğlu, Yenidoğan Serdarspor’un anasının ak sütü gibi helal şampiyonluk kupasını verdi.
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Bugün 11:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz