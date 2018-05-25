Derince Birliksporlu yöneticiler iftarda buluştu

2017-2018 Sezonunda 1. Amatör Küme’de ve 1. Küme Futbol Ligi U-19 kategorisinde Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden ve U-17, U16, U-15, U-14, U-13, U-12 ve U-11 Futbol Ligi’nde ilk üç sırada yer alıp, Play-Off grubunda başarılı olan Derince Birlikspor yönetimi, maçların azalması ve Ramazan ayı nedeniyle, yönetim kurulu üyeleri, Derince Yenikent’teki iftar yemeğinde bir araya gelip, sezon sonu değerlendirmesi ve yeni sezon ilgili fikir alış verişinde bulundu.

YÖNETİCİLER İLGİ GÖSTERDİ

İftar yemeğine Derince Birlikspor Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Bilge Hakan Gürkan, Bahattin Türk, Selahattin Turgut, Metin Coşkun, Şaban Eraslan, İlhan Yıldız, Ali Okta, Recep Çelebi, Ergin Atamış, Ramazan Aydoğan ve Fatih Özer katıldı. İftar yemeğinde Derince Birlikspor yöneticisi Ali Okta konuklarla yakından ilgilenip, zengin iftar mönüsü ikramında bulundu ve sohbet etti.