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Bugün 12:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:10 TSİ )

7.Altın Kiraz’da gol yağmuru sürüyor

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda gol yağmuru sürüyor.

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Emin Erol Sigorta takımı, Ensa Gross Marketleri takımını 7-2, Vizyon inşaat ise, Kocaeli Posoflular Derneği’ni 8- 1 yendi ve avantaj sağladı.

ENSA GROSS MARKETLERİ: 2-EMİN EROL SİGORTA:7

HAKEM: Uğur Özdemir

ENSA GROSS MARKETLERİ: Ahmet Güveli, Umut Karadağ, Bülent Kurt, Serhat Şençimen, Serdar Dnmez, Engin Uzun, Emre alhan, (Furkan Özturan)

EMİN EROL SİGORTA: Sertan Saral, Kerim Yaşar, Tolga Altınkaya, Hasan Doğan, Emin Erol, Gazi Rahovo, Sinan Çalık (Gökhan Top, Ufuk Yükselmiş)

GOLLER: Bülent kurt (2), Kerim (2), Tolga, Sinan (3), Gökhan

VİZYON İNŞAAT:8-KOCAELİ POSOFLULAR DERNEĞİ: 1

HAKEM: Uğur Özdemir

VİZYON İNŞAAT: Onur Öner, Ferhat Aydın, Emrah Tanta, Gökhan Gülle, Levent Gülay, Emrah Serin, Mustafa Aslı, (Taner Üsündağ, Hakan Temel, Kadir Baylan)

KOCAELİ POSOFLULAR DERNEĞİ: Akın Çoşkun, İhsan Akman, Hakan Yıldırım, Mehmet Dursunoğlu, İbrahim kısa, Hasan Demir, Ayhan Coşkun (Zafer Erbilici, Ercan Boztaş, Önder Koçak)

GOLLER: Gökhan (2), Levent (4), Mustafa (2), İhsan

Bugün 12:07 TSİ - Spor

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