7.Altın Kiraz’da gol yağmuru sürüyor

Emin Erol Sigorta takımı, Ensa Gross Marketleri takımını 7-2, Vizyon inşaat ise, Kocaeli Posoflular Derneği’ni 8- 1 yendi ve avantaj sağladı.
ENSA GROSS MARKETLERİ: 2-EMİN EROL SİGORTA:7
HAKEM: Uğur Özdemir
ENSA GROSS MARKETLERİ: Ahmet Güveli, Umut Karadağ, Bülent Kurt, Serhat Şençimen, Serdar Dnmez, Engin Uzun, Emre alhan, (Furkan Özturan)
EMİN EROL SİGORTA: Sertan Saral, Kerim Yaşar, Tolga Altınkaya, Hasan Doğan, Emin Erol, Gazi Rahovo, Sinan Çalık (Gökhan Top, Ufuk Yükselmiş)
GOLLER: Bülent kurt (2), Kerim (2), Tolga, Sinan (3), Gökhan
VİZYON İNŞAAT:8-KOCAELİ POSOFLULAR DERNEĞİ: 1
HAKEM: Uğur Özdemir
VİZYON İNŞAAT: Onur Öner, Ferhat Aydın, Emrah Tanta, Gökhan Gülle, Levent Gülay, Emrah Serin, Mustafa Aslı, (Taner Üsündağ, Hakan Temel, Kadir Baylan)
KOCAELİ POSOFLULAR DERNEĞİ: Akın Çoşkun, İhsan Akman, Hakan Yıldırım, Mehmet Dursunoğlu, İbrahim kısa, Hasan Demir, Ayhan Coşkun (Zafer Erbilici, Ercan Boztaş, Önder Koçak)
GOLLER: Gökhan (2), Levent (4), Mustafa (2), İhsan
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz