Kandıra’ya da yarı olimpik yüzme havuzu geliyor

Kocaeli’nin tüm ilçelerini Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na kavuşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’ya da bir havuz kazandırıyor. Kocaeli’nde yaz deniz turizmi denince akla ilk gelen Kandıra yüzme sporunda bu tesisle iddialı hale gelecek. Tesis tamamlandığında yüzme sporunda yeni yetenekler keşfedilecek.

YARI OLİMPİK

Çarşı Mahallesi’nde inşa edilen tesis tamamlandığında, yeni yüzücülerin, yeni şampiyonların yetişeceği bir mekân olacak. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek.