Senıors Tenis Turnuvası'nda TÜREDİ damgası!

Turnuvaya, ülkemizin önde gelen tenisçileri katıldı. Hard ve açık kortlarda gerçekleştirilen turnuva tek erkekler ve tek bayanlar kategorisinde yapıldı. Turnuva sonrasında guruplarında 1. ve 2. olanlara Kütahya Porselen Sertifikalı kupalar verildi.

HAVVA BİLGİN TÜREDİ AÇIKLAMA YAPTI…

Ülkemizin yetiştirdiği önemli tenisçilerden Havva Bilgin Türedi de turnuvaya katıldı. Türedi, yine derece elde ederek, kupanın sahibi oldu. Yazarımız da olan Türedi yaptığı açıklamada, " Rüya gibi bir turnuva oldu. Hem gezdik. Hem oynadık. Hem de şifalı sularda yenilendik. Hem de tenis sevdalısı yeni dostluklar edindik. Bu nedenle çok mutluyum. Turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.