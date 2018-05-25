Sarıbay’dan adaylara din uyarısı!

CHP 27’nci dönem milletvekili adaylarını KYÖD Sosyal Tesisleri’nde kamuoyuna tanıttı. Tanıtım toplantısına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra, mevcut milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimi katılım gösterdi. Ayrıca 9’ncu sıra adayı İsmail Demir ve 10’ncu sıra adayı Ali Güneş’in tanıtım toplantısına katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

DİN BİZİM İŞİMİZ DEĞİL

Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “ Sıra önemli ama inanıyorum ki 13’ncü sıradaki arkadaşımız le 1’nci sıradaki adayımız arasında bir fark yok. Ufak tefek kırgınlıklar olacağını ben de biliyordum. Bundan sonra geriye dönük bakmayacağız ve yolumuza 13 adayımız ile devam edeceğiz. Seçim çalışmaları sırasında adaylarımız kimseyle tartışmasın. Aday arkadaşlarımızın kılık kıyafetine dikkat etmesi gerekiyor. Kot ve tişört giymeyin. Yarın tüm arkadaşlarımız ile birlikte Ankara’ya gideceğiz ve slogan çalışmaları yapacağız. Kesinlikle hiçbir adayımız din ile ilgili tartışmaya girmesini istemiyorum. Din bizim işimiz değil. Din tartışması içine asla girmeyin. Adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah biz bu işi başaracağız” diye konuştu.

BİZ BU İKTİDARI KURACAĞIZ

CHP mevcut Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Zor bir süreçte milletvekili görevini üstlendik. Korkmadan hukuksuzlukların önüne geçmeye çalıştık, siper olduk. Yine aynı kararlılıklar bu mücadeleye tüm arkadaşlarımız ile birlikte devam edeceğiz. 25 Haziran’da güzel bir güne uyanacağımıza yürekten inanıyorum. Biz bu iktidarı kuracağız. Zorbalığın ölümünü de göreceğiz, güneşin doğuşunu da. Bunu hep birlikte yapacağız. Herkesin inancına ve kararlılığına ihtiyacımız var. İnşallah daha güzel bir Türkiye’de yaşayacağız” dedi.

1977’DEN BERİ İLK KEZ BU KADAR YAKINIZ

Milletvekili Haydar Akar, “44 arkadaşımızın hepsinin özel yetenekleri var hepsi bizim arkadaşlarımız. İnanmak başarmanın yarısıdır. 1977’den beri ilk kez CHP iktidara bu kadar yakın. Kendi içimizde diri durmalıyız. Aday, liste tartışmalarını bitirmek zorundayız, hedeflerimize odaklanmalıyız. Hedefimiz, Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapmak. İnce ince dokuyarak geliyoruz. İkinci hedefimiz kentte millet ittifakını 1’nci yapmak. 16 yıl sonra Türkiye yeniden adalet ulaşacak. Parlamenter sistemi güçlendirerek Türkiye’nin önünü açmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

İLK KEZ MİLLETVEKİLLERİ KAVGA ETMEDİ

Akar, “Bu kentin sorunları ilk kez bu kadar çok kürsüde mecliste konuşuldu. Bunların hepsi bu dönemde yaşandı. Ben daha eski olduğum için söylüyorum. En çok bu dönemde sokağa bu kadar çok inildi. İlk kez kentin vekilleri bu şehirde kavga etmiyor.İlk kez bu kadar soru önergesi verildi. Halk içine çıkın diyorlar, halk zaten benim. Milletvekili olarak kendi içimizde yarışmıyoruz, paylaşımcıyız ilk kez. Başarı hepimizin olacak. İl başkanımızın uyarılarına dikkat edin. Tayyip Erdoğan eleştirisine hemen başlarsanız kafadan kaybedersiniz. İletişim kurmalıyız. İlk kez bu kadar çok inandım, sizler de inanın” dedi.

BU YOLSUZLUĞA DUR DİYECEĞİZ

Milletvekili Tahsin Tarhan, “Artık tecrübeli bir milletvekiliyim. Kocaeli’yi çok iyi tanıyorum, sorunları çok iyi biliyorum. Yönetenlerin bu kente neler yapmadığı biliyorum. Kocaeli deyince herkesin gözü parlar, efsane başkanları akla gelirdi. İnanılmaz güzel bir kentti. Şimdi bu kent ne halde. Tek yaptıkları battı çıktı, rant, inşaat, çarpık kentleşme, çarpık sanayileşme. Üzülmeyelim. Cumhuriyeti kurduysak bizler varız. Demokrasi mücadelemize inandık. Bu ülkede biz varsak özgürlük, demokrasi, barış var. 13 yürekli arkadaşıma, örgütlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu talana ve bu yolsuzluğa dur diyeceğiz. Yıllardır ilk sefer iktidarın ucundan yakaladık. İnanıyorum Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan olacak” dedi.

LİSTEYE GİREMEYENLER ÜZÜLMESİN

CHP 27’nci dönem 4’ncü sıra milletvekili adayı Muhip Kanko, “2015 yılında milletvekili listesine giremedim ama mücadeleme devam ettim. Bugün bu listeye girememiş hiçbir arkadaşım üzülmesin, arkadaşlarımın umutsuz kalmamasını istiyorum. Elinde sonunda mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Kuruluşu, kurtuluşu Mustafa Kemal önderliğinde nasıl aldıysak, yine başaracağız. Yeni bir restorasyon hükümetine aday oldum. Desteklerinizi bekliyorum” açıklamalarında bulundu.

DEĞİŞİMİN GENÇ GÜCÜ OLMAK İSTİYORUZ

5’nci sıra milletvekili adayı Anıl Acurman, “Bu şehirde gençlerin artık etkin olması için, gençlerimizin artık söz sahibi olması için yola çıkmak istedik. Partimiz bize çok güzel yerden güzel bir fırsat verdi. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyorum. Herkesin ortak derdi, çocukları için daha iyi gelecek istemek. Herkes ülkenin değişime girme noktasında buluşuyoruz. Bu değişimin genç gücü olmak istiyoruz. Gençler olarak harika hayallerimiz var” dedi.

CHP 27’nci dönem milletvekili adayları

1.Fatma Kaplan Hürriyet

2.Haydar Akar

3.Tahsin Tarhan

4.Muhip Kanko

5.Anıl Acurman

6.Ebru Küçükaydın

7.Yeşim Akpınar,

8.Orkun Utkubaş

9.İsmail Demir

10.Ali Güneş

11.Sezer Nilgün

12.Tuğman Kayalı

13.Zeynep Çiğdem Canbaz

CHP 27’nci dönem milletvekilleri özgeçmiş:

Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

1982 yılı Tekirdağ doğumlu olan Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezunudur. CHP Kocaeli Milletvekilidir. 2014 yılında CHP İzmit Belediyesi Başkan aday adayı olmuştur. Avukat olan Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir.

Haydar Akar kimdir?

1963 yılı İzmit doğumlu olan Haydar Akar, Ortadoğu teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Akar, CHP Kocaeli milletvekilidir. Programcılık, analistlik, bilgisayar sistemleri yöneticiliği yapan Akar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Tahsin Tarhan kimdir?

1964 yılı Gümüşhane doğumlu olan Tahsin Tarhan, Anadolu Üniversitesi Yönetim Organizasyon Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü mezunudur. CHP Kocaeli milletvekilidir. 2014 yılında CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur. Sanayici olan Tarhan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Muhip Kanko kimdir?

1965 yılı Tunceli Hozat doğumlu olan Muhip Kanko, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde ihtisasını tamamlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Kalp ve Damar Cerrahisi doktoru olan Kanko, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anıl Acurman kimdir?

1987 yılı İzmit doğumlu olan Osman Anıl Acurman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Geçmiş yıllarda CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, CHP Başiskele İlçe Başkan Yardımcılığı, CHP İl Hukuk Komisyonu üyeliği ve CHP İzmit İlçe Seçim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Avukat olan Acurman, evlidir.

Ebru Küçükaydın kimdir?

1974 yılı İstanbul doğumlu olan Ebru Küçükaydın, Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri-Psikoloji bölümü mezunudur. Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde gazetecilik yapan Aydın, yüzde 54 ortapedik ve işitme engellidir. Küçükaydın, bir çocuk annesidir.

Yeşim Akpınar kimdir?

1975 yılı Kars doğumlu olan Yeşim Akpınar, Kars Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Geçmiş yıllarda CHP İl Delegeliği görevini üstlenmiştir. İşçi olan Akpınar evli ve iki çocuk annesidir.

Orkun Utkubaş kimdir?

1991 yılı Kocaeli doğumlu olan Orkun Utkubaş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Geçmiş yıllarda CHP İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Derince İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Utkubaş, avukatlık yapmaktadır.

İsmail Demir kimdir?

1956 yılı Kocaeli Karamürsel doğumlu olan İsmail Demir, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Geçmiş yıllarda ilçe sekreterliği görevini üstlenen Demir, 2004 yılında milletvekili adayı olmuştur. Doktor olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Güneş kimdir?

1974 yılı Erzincan Tercan doğumlu olan Ali Güneş, Haydar Paşa Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Geçmiş yıllarda Kazımkarabekir Mahalle Temsilciliği, İl Delegeliği ve CHP Darıca İlçe Delegeliği görevlerini üstlenmiştir. Özel bir şirkette Kalite Güvence ve İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Güneş, evli ve iki çocuk babasıdır.

Nilgün Aydın kimdir?

1960 yılı Kocaeli Gebze doğumlu olan Nilgün Aydın, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunudur. 2014 yılında CHP Gebze Belediye Başkan aday adayı olmuştur. Özel bir firmanın yetkili acenteliğini yapan ve ekonomist olan Aydın, evli ve iki çocuk annesidir.

Tuğman Kayalı kimdir?

1958 yılı Sivas doğumlu olan Tuğman Kayalı Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunudur. Geçmiş yıllarda CHP Körfez İlçe Başkanlığı ve Körfez Belediyesi Meclis üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Kayalı evli ve bir çocuk babasıdır.

Zeynep Çiğdem Canbaz kimdir?

1983 yılı Kocaeli Gebze doğumlu olan Zeynep Çiğdem Canbaz, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Geçmiş yıllarda CHP Gebze İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve CHP İl Hukuk Komisyonu üyeliği görevlerini üstlenmiştir.Canbaz, avukatlık yapmaktadır.