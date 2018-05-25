844 firma 4081 eleman arıyor!

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Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 844 firma 227 farklı meslek grubunda 4081 eleman arıyor.

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