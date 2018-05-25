Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:13 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:26 TSİ )

844 firma 4081 eleman arıyor!

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 844 firma 227 farklı meslek grubunda 4081 eleman arıyor.

Başvuru detayları için:

Ekli Dosyalar

Bugün 13:13 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
İcradan satılık fabrika! mask
İcradan satılık fabrika!
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü! mask
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü!
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor mask
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor
Wellborn Otel’e 2018 Mükemmellik Sertifikaları mask
Wellborn Otel’e 2018 Mükemmellik Sertifikaları
Dev banka satıldı! mask
Dev banka satıldı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftarı bekleyen restoran küle döndü mask
İftarı bekleyen restoran küle döndü
Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor mask
Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı

GALERİ

Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL