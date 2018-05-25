Sporcuları makamında ağırlayan ve başarılarından dolayı bir kez daha tebrik eden Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin gururusunuz. Sizler ülkemizdeki her gence örneksiniz. Mutlu olduğunuzu görmek ve yaşama dönük inancınız bana enerji verdi. Spor yaptığınız branşlarda Milli takımlara seçilerek damgamızı vurmalıyız. Kocaeli olarak gerekli altyapı ve sporcuya sahibiz” dedi.

“SİZLERİN HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Judo Ümitler Avrupa Kupası Şampiyonları Buket Karabulut, Merve Azak ve Müberra Güneş ile Büyükler Türkiye Şampiyonu olan Tuğçe Beder, Eskrimde Uluslararası Çocuk Turnuvası birincisi Duru Fazlıoğlu, Türkiye Trap Şampiyonu Murat İlbilgi, Antalya Yağlı Güreşleri Şampiyonu Barış Bayev, Karate Balkan Şampiyonası’nda derece elde eden Ayşenur Bekler, Hiranur Temizel, Gülsen Demirtürk, Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa Şampiyonası’nda kürsüde yer alan Tuğba Yenen, Engelli Branşlarda Türkiye Şampiyonu olan Tolga Işık, Selami Altun, Meryem Yıldırım, Can Doğan Gümüş, Eyüp Ekmekçi, Yavuz Acar, Havva Alyurt, Kubilayt Şahin de ziyarette hazır bulunan isimlerdi.