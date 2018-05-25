Ata sporumuza siyaset darbesi!

Çok eleştirilen ve iyi para harcanmasına rağmen son iki yıldır sürekli aksayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yağlı pehlivan güreşleri, bu yıl da yapılmayacak. Spor bu kez seçime kurban edilirken, 24 Haziran’da yapılması planlanan güreşler, erken seçim kararı nedeniyle seneye ertelendi.

İSMAİL KAYA: BU NASIL BİR ANLAYIŞTIR

Kentimizin önde gelen güreş severlerinden Karamürselli İsmail Kaya konuyla ilgili sitemini iletirken şunları söyledi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçen sene yağmur dolayısıyla tehir olan güreşi ileri bir tarihte yaptıracaktı. Yaptırmadı. Bu sene 24 Haziran da tarih almıştı, seçimler dolayısıyla o tarihte de yapılamıyor. Bu sene içerisinde başka bir gün için tarih alınması beklenirken, maalesef bu sene de yapılmama kararı alınmış.

‘GÜREŞSEVERLER OLARAK ÜZÜLDÜK’…

Ben ve güreş severler, çok üzüldük. Kocaeli ve İlçesi Karamürsel 'de, Kırkpınar’da kazanılmış 3 Altın Kemer var. Bunları kazananlar Aydın Demir ve Ahmet Taşçı’ya Allah uzun ömürler versin. Hala yaşıyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak güreş yapılmaması hiç hoş değil…