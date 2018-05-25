AKP’liler iftarda buluştu

İlçe başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleşen iftara milletvekili Sami Çakır, milletvekili adayı Emine Zeybek, il başkan vekili Abdullah Eryarsoy, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve partililer katıldı.

“ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ”

İftar programında konuşan AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, “açıklanan listemizde yer alan 13 kişi de bize Cumhurbaşkanımızın emanetidir. Biz bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız” dedi. Kocaman, seçimleri en başarılı şekilde bitirerek çifte başram sevinci yaşayacaklarını dile getirdi.

“KARTEPE GURUR KAYNAĞIMIZ”

Milletvekili Sami Çakır ise adaylık sürecinde destek olarak yanlarında yer alan teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Son olarak konuşan İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy da, Kartepe teşkilatı her zaman kendilerinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.