Kanko sokak sokak çalışıyor

İzmit İlçe Örgütü ile koordineli bir çalışma yürüten Kanko, önceki akşam Alikahya Mahallesi’ndeydi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve milletvekili Haydar Akar, il başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve partililerin de katıldığı etkinlikte Kanko mahalle halkının iftar sofrasına konuk oldu.

“GERGİNLİK YARATIYORLAR”

Yapılan iftarın ardından bölge esnafını da gezen Muhip Kanko, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerden söz ederek, “Siyasetteki gerginlik ekonomiye de yansıyor. Dövizi, benzini, mazotu tutamıyorlar. Ekonomi artık iyice şişti. Sıcak parayla günü kurtarmak için çok çabaladılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin neredeyse bütün kurumlarını sattılar. Üretim yapacak tesisimiz kalmadı. tamamen bir tüketim toplumu olduk. AKP Ülkede her geçen gün gerginliği tırmandırıyor. Şu anda korundukları bu sistemi kaybetmek istemiyorlar” dedi.

VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN

Ülkenin aydınlık geleceği için çabaladıklarını belirten Kanko, şöyle konuştu: “CHP’de kişisel menfaatini düşünen kimse yoktur. Bütün arkadaşlarım ve ben 25 Haziran sabahında umutlu bir ülkeye uyanmak için mücadele ediyoruz. CHP ile birlikte ülkede gerilim sona erecek, ekonomi rahatlayacak, vatandaşın yaşamında hissedilir bir iyileşme olacak. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce önce mal varlığını sonra seçim manifestosunda izleyeceği yol haritasını açıkladı. CHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır.”