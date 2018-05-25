Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:40 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:41 TSİ )

Uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince yapılan uygulamalarda durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında Y.K. ve B.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç kontrol amaçlı durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ruhsatsız silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınmasının ardından gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bugün 13:40 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti
İftarı bekleyen restoran küle döndü mask
İftarı bekleyen restoran küle döndü
Baldız cinayeti anlattı! "Hepinizi öldüreceğim" mask
Baldız cinayeti anlattı! "Hepinizi öldüreceğim"
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında... mask
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında...
KOÜ'lü Berkay'ın ölümü yasa boğdu mask
KOÜ'lü Berkay'ın ölümü yasa boğdu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftarı bekleyen restoran küle döndü mask
İftarı bekleyen restoran küle döndü
Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor mask
Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı

GALERİ

Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL