Uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında Y.K. ve B.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç kontrol amaçlı durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ruhsatsız silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınmasının ardından gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.