İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında Y.K. ve B.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç kontrol amaçlı durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ruhsatsız silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınmasının ardından gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince yapılan uygulamalarda durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.
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Bugün 13:40 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz