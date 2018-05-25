Kocaeli'de PKK operasyonu: 8 gözaltı!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları beğeni, Silahlı terör örgütlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonları sekteye uğratmayı amaçladığı, yurt içinde ve yurt dışında ülkemize yönelik olumsuz algı oluşması için çalışmalar yürüttüğü belirlenen 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yapılan incelemelerde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği değerlendirilen ve yaptığı paylaşımlarla kendilerine müzahir kitleyi sokaklara çekip eylem yapmaları hususunda teşvik ettiği belirlenen 10 kişiden 8’i hakkında gözaltı kararı verildi.

YAKALANDILAR

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Kocaeli’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda S.S., Ş.Y., D.T., Ö.T., R.İ., S.K., S.A. ve G.A. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, terör örgütünün simge olarak kullandığı sözde bayrak, flama ve süs ipleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 kişinin ise soruşturma soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.