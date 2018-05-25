Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’la bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şahısın yakalanması için bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Şahıslar, İzmit ve Başiskele’de kaldıkları adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Suriye uyruklu G.E., Y.E., H.H., H.E. ve O.A.’nın evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 5 adet SIM kart ve 2 adet hafıza kartı ele geçirildi.
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: Evleri basıldı!
Kocaeli’de DEAŞ ile bağlantılarının olduğu belirlenen Suriye uyruklu 4 şahıs, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz