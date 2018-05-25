Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: Evleri basıldı!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’la bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şahısın yakalanması için bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Şahıslar, İzmit ve Başiskele’de kaldıkları adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Suriye uyruklu G.E., Y.E., H.H., H.E. ve O.A.’nın evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 5 adet SIM kart ve 2 adet hafıza kartı ele geçirildi.