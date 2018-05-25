CHP’li Küçükaydın her yerde

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) adayı adayı olduktan sonra milletvekili aday listesini bile beklemeden kapı kapı dolaşmaya başlayan Ebru Küçükaydın yoğun bir tempo içinde. Partinin ilimizdeki 6. sıra adayı olan, gazetecilik mesleğinden emekli olduktan sonra siyasi ahlak üzerine bir kitap yazan Küçükaydın, Kocaeli’deki tek gazeteci ve engelli vekil adayı olarak dikkat çekiyor. Küçükaydın, özellikle Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde vatandaşla bir araya geliyor.

KAHVEDE, SOKAKTA, EVDE, İFTARDA

Parti ile birlikte yaptığı çalışmalar dışında her yerde görmenin mümkün olduğu Ebru Küçükaydın, parti toplantılarına katılıyor. Sokak çalışmaları sırasında bir araya geldiği vatandaşların yakın ilgisi ile de karşılaşan Küçükaydın, emeklileri ziyaret ediyor. Ayrıca evlere çat kapı gidip vatandaşların iftar sofralarına konuk olan Küçükaydın, farklı adaylık profili ile dikkat çekiyor.

“İNSANA DOKUNUYORUZ”

CHP’nin il ve ilçe örgütlerinin aktif olarak seçim çalışması içinde olduğunu kaydeden milletvekili adayı Ebri Küçükaydın, “Halkımıza partimizin hedeflerini anlatıyorum. Dürüst, çalışkan insanların siyaset yapması adına teşvik edilmesini, acılarımızın, sevinçlerimizin, kazançlarımızın ve kayıplarımızın bir olduğunu anlatıyorum. Halkımız samimiyet istiyor. Önemli olan insanlarımıza ortak noktalarımız konusunda dokunmak. Ben de CHP milletvekili adayı olarak insana, güven ve samimiyet duygusuna dokunuyorum” dedi.