İftara 5 kala gençler yetişiyor

Partili gençlerin başlattığı ‘İftara 5 kala’ etkinliği vatandaşların da büyük takdirini kazanıyor. Buna göre gençlerin hazırladığı ve içlerinde iftariyelik malzemelerin bulunduğu paketler, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikram ediliyor. Böylece vatandaşlar, evlerine yetişemeseler bile oruçlarını zamanında açma imkanı buluyorlar.