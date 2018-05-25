Partili gençlerin başlattığı ‘İftara 5 kala’ etkinliği vatandaşların da büyük takdirini kazanıyor. Buna göre gençlerin hazırladığı ve içlerinde iftariyelik malzemelerin bulunduğu paketler, iftara yetişemeyen vatandaşlara ikram ediliyor. Böylece vatandaşlar, evlerine yetişemeseler bile oruçlarını zamanında açma imkanı buluyorlar.
Bugün 13:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
İftara 5 kala gençler yetişiyor
AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve yönetimi ile gençler, Ramazan ayını farklı etkinliklerle geçiriyorlar.
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Bugün 13:57 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz