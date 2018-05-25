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‘Cumhur İttifakı’ birlikçe oruç açtı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt, MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nın iftarına katıldı. Yapılan konuşmalarda ‘cumhur birlikteliği, vatan birlikteliğidir’ mesajı verildi.

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MHP Körfez İlçe Teşkilatı, 24 Haziran seçimlerinde ilçede birlikte seçime gireceği AKP Körfez İlçe Teşkilatı’nı iftarda misafir etti. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programına; MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ile çok sayıda davetli katıldı. Yapılan konuşmalarda ‘cumhur birlikteliği, vatan birlikteliğidir’ mesajı verildi.

“ERDOĞAN’I CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ”

İftar öncesi programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 24 Haziran seçimlerinde iki partinin ülke genelindeki ittifakına değinerek, “Genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatıyla inşallah el birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“GERİSİ TEFERRUATTIR”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise ilçede Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Tek gayemiz ülkemizin, şehrimizin, milletimizin daha güzele ulaşmasıdır. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” dedi.

Bugün 13:58 TSİ - Siyaset

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