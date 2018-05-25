Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:01 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:55 TSİ )

Wellborn Otel’e 2018 Mükemmellik Sertifikaları

Wellborn Luxury Otel; TripAdvisor, Hotels.com ve Expedia platformlarında kullanıcıların yorumlarıyla belirlediği “Mükemmellik Sertifikasını’ almaya hak kazandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyanın en büyük seyahat ve yorum siteleri olan TripAdvisor, Hotels.com ve Expedia tarafından milyonlarca kullanıcının verdiği puanlar doğrultusunda Wellborn Luxury Otel, işletmesinin sürekli harika yorumlar alması nedeni ile 3 farklı platformda 2018 Mükemmellik Sertifikası’na layık görüldü.

ÜSTÜN TECRÜBE

‘Mükemmellik Sertifikası,  üstün  konukseverlik sergileyen işletmeleri onurlandırmak için Tripadvisor, Hotels.com ve Expedia’da sürekli olarak olağanüstü gezgin yorumları alan seçkin işletmelere veriliyor. Wellborn Luxury Otel’in de onurlandırıldığı bu ödüller, müşterilerine sürekli olarak üstün tecrübe sunan tüm dünyadan konaklama tesisleri, restoranlar, alışveriş merkezleri ve gezi mekanlarına veriliyor.

MÜKEMMEL PERSONELE TEŞEKKÜR

Wellborn Luxury Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy, bu ödüle layık görülmenin çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek, iyi görüşlerini belirten tüm yorum sahiplerine ve Wellborn Luxury Otel’in mükemmel personeline çok teşekkür ettiğini belirtti.

Bugün 14:01 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
İcradan satılık fabrika! mask
İcradan satılık fabrika!
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü! mask
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü!
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor mask
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor
Dev banka satıldı! mask
Dev banka satıldı!
İZGAZ'da abonelik sonlandırma artık çok kolay mask
İZGAZ'da abonelik sonlandırma artık çok kolay
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İftarı bekleyen restoran küle döndü mask
İftarı bekleyen restoran küle döndü
Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor mask
Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı

GALERİ

Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL