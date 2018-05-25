Wellborn Otel’e 2018 Mükemmellik Sertifikaları

Dünyanın en büyük seyahat ve yorum siteleri olan TripAdvisor, Hotels.com ve Expedia tarafından milyonlarca kullanıcının verdiği puanlar doğrultusunda Wellborn Luxury Otel, işletmesinin sürekli harika yorumlar alması nedeni ile 3 farklı platformda 2018 Mükemmellik Sertifikası’na layık görüldü.

ÜSTÜN TECRÜBE

‘Mükemmellik Sertifikası, üstün konukseverlik sergileyen işletmeleri onurlandırmak için Tripadvisor, Hotels.com ve Expedia’da sürekli olarak olağanüstü gezgin yorumları alan seçkin işletmelere veriliyor. Wellborn Luxury Otel’in de onurlandırıldığı bu ödüller, müşterilerine sürekli olarak üstün tecrübe sunan tüm dünyadan konaklama tesisleri, restoranlar, alışveriş merkezleri ve gezi mekanlarına veriliyor.

MÜKEMMEL PERSONELE TEŞEKKÜR

Wellborn Luxury Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy, bu ödüle layık görülmenin çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek, iyi görüşlerini belirten tüm yorum sahiplerine ve Wellborn Luxury Otel’in mükemmel personeline çok teşekkür ettiğini belirtti.