Wellborn Otel’e 2018 Mükemmellik Sertifikaları

Dünyanın en büyük seyahat ve yorum siteleri olan TripAdvisor, Hotels.com ve Expedia tarafından milyonlarca kullanıcının verdiği puanlar doğrultusunda Wellborn Luxury Otel, işletmesinin sürekli harika yorumlar alması nedeni ile 3 farklı platformda 2018 Mükemmellik Sertifikası’na layık görüldü.
ÜSTÜN TECRÜBE
‘Mükemmellik Sertifikası, üstün konukseverlik sergileyen işletmeleri onurlandırmak için Tripadvisor, Hotels.com ve Expedia’da sürekli olarak olağanüstü gezgin yorumları alan seçkin işletmelere veriliyor. Wellborn Luxury Otel’in de onurlandırıldığı bu ödüller, müşterilerine sürekli olarak üstün tecrübe sunan tüm dünyadan konaklama tesisleri, restoranlar, alışveriş merkezleri ve gezi mekanlarına veriliyor.
MÜKEMMEL PERSONELE TEŞEKKÜR
Wellborn Luxury Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy, bu ödüle layık görülmenin çok anlamlı ve gurur verici olduğunu belirterek, iyi görüşlerini belirten tüm yorum sahiplerine ve Wellborn Luxury Otel’in mükemmel personeline çok teşekkür ettiğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz