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Bugün 14:07 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:09 TSİ )

Genç mühendislerden unutulmaz mezuniyet balosu

KOÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencileri, Wes Otel’de düzenlenen mezuniyet balosu ile doyasıya eğlendi.

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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencileri yorucu ve başarılarla dolu bir yılın ardından Wes Otel’de düzenlenen mezuniyet balosuna katıldı. Mezuniyet balosu, genç 
mühendislerin şıklık yarışına sahne oldu.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Bütün bir üniversite hayatının stresini atan genç mühendisler, önce mezuniyet 
pastasını kesti, ardından slov şarkılar eşliğinde kavalyeleriyle dans etti. Gecenin son bölümünde ise oyun havaları ve halaylarla doyasıya eğlendiler. Geceye Beştaş İnşaat sponsor oldu.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Genç-İMO Başkanı İsmail Yaruk, “Bu organizasyonu düzenlerken bizlere destek veren İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok başkanımıza ve yönetim kuruluna, mezuniyet balomuzda bize sponsor olarak destek olan Bektaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cuma Ali Bektaş'a ve de siz değerli inşaat mühendisi adaylarına sonsuz  teşekkürler. Bizleri güçlü kılan ve güç veren şey sizlerin destekleridir, iyi ki varsınız” dedi.

Bugün 14:07 TSİ - Yaşam

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