Genç mühendislerden unutulmaz mezuniyet balosu

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencileri yorucu ve başarılarla dolu bir yılın ardından Wes Otel’de düzenlenen mezuniyet balosuna katıldı. Mezuniyet balosu, genç

mühendislerin şıklık yarışına sahne oldu.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Bütün bir üniversite hayatının stresini atan genç mühendisler, önce mezuniyet

pastasını kesti, ardından slov şarkılar eşliğinde kavalyeleriyle dans etti. Gecenin son bölümünde ise oyun havaları ve halaylarla doyasıya eğlendiler. Geceye Beştaş İnşaat sponsor oldu.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Genç-İMO Başkanı İsmail Yaruk, “Bu organizasyonu düzenlerken bizlere destek veren İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok başkanımıza ve yönetim kuruluna, mezuniyet balomuzda bize sponsor olarak destek olan Bektaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cuma Ali Bektaş'a ve de siz değerli inşaat mühendisi adaylarına sonsuz teşekkürler. Bizleri güçlü kılan ve güç veren şey sizlerin destekleridir, iyi ki varsınız” dedi.