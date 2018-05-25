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Bugün 14:13 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:22 TSİ )

Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı

Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı olan Dr. Canan Dağdeviren, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Yaptığınız işin en iyisini yapabilirseniz sizden mutlu bir birey olamaz. Deneyin görün, yapabileceğinize düşünüyorum" dedi.

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Körfez Ticaret Odası tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Dr. Canan Dağdeviren katıldı. 7 okuldan lise öğrencileri ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konferansta konuşan Dağdeviren, Körfez ilçesinden Harvard Üniversitesi'ne uzanan hayat hikayesinden bahsederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yaptığı çalışmalarla hiç tanımadığı insanlara ulaşmanın büyük bir huzur kaynağı olduğunu söyleyen Dağdeviren, "Ben herkesin biraz doğduğu şehre benzediğini düşünüyorum. Ben İstanbul'da doğmuşum, İstanbul iki farklı kıta Asya ve Avrupa'yı birleştiren köprü şeklinde tek şehir. Aslında ben de bir köprü gibiyim. Köprü gibiyim derken bu günkü elektronik aletler kalın, kıvrımsız ve çok ağır. Fakat biyolojik sistemler kıvrımlı, yumuşak ve çok hareketli halde. Bu iki sistemi birleştirdiğiniz zaman arada bir çok problem meydana geliyor. Benim yaptığım bu iki sistem arasında bir köprü kurmak gibi ve kıvrımlı, vücutla uyumlu hale gelen elektronik aletler yapmak ve bu elektronik aletler vasıtası ile vücudumuzda olan bütün değişiklikleri bir ara yüz vasıtasıyla doktorlara aktarabilmek" dedi.

"Herkes buradan çıktıktan sonra 2 kere sorsun"

Hayal gücünün öneminden bahseden Dağdeviren, "Burada aslında hayal gücünün öneminden bahsetmek istiyorum. Bazen bir laboratuvarda belki de elleriniz arkadan bağlı kocaman gözlükleriniz ve beyaz önlüğünüzle hiç tanımadığınız insanlar için çalışabileceksiniz ve hiç kimse sizi buna zorlamadan. Aslında benim yaptığım da bu, yaptığım teknoloji ve bilimle birlikte hiç tanımadığım insanlara dokunabilmek, hiç tanımadığım insanların ülkelerine ulaşabilmek veya hiç tanımadığım insanların hayallerinde olabilmek inanılmaz bir huzur kaynağı. Bunu sizlerin de yapabileceğinize inanıyorum. Eğer bu odadan çıktıktan sonra kalbinizde ve aklınızda ben de yapabilirim fikri oluşursa, işte bu sizin bu toplantıdan alabileceğiniz en önemli mesajdır. O nedenle herkes çıktıktan sonra kendine 2 kere sorsun, ben de yapabilir miyim ? Eğer cevap 'evet' ise harika bir yoldasınız demektir. Hangi yolda olduğunuz hiç fark etmez, dünyanın en iyi aşçısı da olabilirsiniz, dünyanın en iyi fizikçisi de olabilirsiniz, dünyanın en iyi dikiş yapan ustası olabilirsiniz, en iyi resim çizen, çini yapan ustası olabilirsiniz yaptığınız işin en iyisini yapabilirseniz sizden mutlu bir birey olamaz. Deneyin görün, yapabileceğinize düşünüyorum" diye konuştu.

Bugün 14:13 TSİ - Eğitim

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