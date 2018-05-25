İSU’dan geleneksel iftar

İSU Genel Müdürlüğü her yıl düzenlediği geleneksel iftar programını bu yıl da Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımıyla İSU Genel Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirdi. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ev sahipliğindeki iftara Başkan Karaosmanoğlu yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, İSU Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve İSU çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 800 kişi katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

İftar programında konuşan Genel Müdür Ali Sağlık, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan ayının sıhhati, bereketi hepimizin üzerine olsun” dedi.

“YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ardından söz alan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Ayların efendisi olan Ramazan’da rahmet kapıları ardına kadar açılır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim. Ülkemizin huzur ve bekâsı için dua edelim. İSU, vatandaşa doğrudan dokunan yatırımlar yapıyor. Yüz binlerce aboneye hizmet vermek hiç kolay bir iş değildir. Ama zorluklarına rağmen yatırımlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.

“22 TANE ARITMA TESİSİ YAPTIK”

Başkan Karaosmanoğlu, “22 tane arıtma tesisi yaptık. Diğer belediyelerin su kanal idarelerine rehberlik eden İSU, arıtma konusunda da gelişmiş ülkelerin birçoğunu geride bırakmıştır. ‘Hizmette sınır tanımıyoruz’ söylemi bizim için sadece bir slogan değildir. Hizmetlerimiz ülkemizin sınırlarını aşıyor Afrika dahil olmak üzere bir çok yere elimizi uzatıyoruz” şeklinde konuştu.