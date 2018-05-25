Kandıralılar birlikte oruç açtı

Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri önceki akşam Şelale Cafe’de iftar yaptı. Dernek başkanı Av. Abdurrahman Kaymak ev sahipliğindeki iftara yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Erdoğan Görgün, Harun Reşit Kocagöz, Erdal Baykara, Günay Gülcü, Faruk Akkoyun, Salim Yaşar, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, İbrahim Yılmaz, İlker Altınten ile Baturalp Kocagöz katıldı. Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri, 30 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan 25’inci geleneksel iftar programını da görüştü.