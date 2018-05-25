KOMATDER, matbaacıları iftarda buluşturdu

Kocaeli Matbaacılar Derneği (KOMATDER)’in geleneksel iftarı, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde basım sektörünün tanınmış isimlerinin katılımıyla yapıldı. KOMATDER Başkanı Mehmet Akif Şen ev sahipliğindeki iftara Sakarya Matbaacılar Derneği (SAMATDER) Başkanı Özcan Kam ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gebze Matbaacılar Derneği (GEMARD) Başkanı Ozan Kurtuluş İlyasoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul, Hereke, Körfez, Derince, Gölcük, Kandıra, Başiskele ve İzmit merkezdeki matbaacılar katıldı.

“BU BULUŞMALAR SIK YAPILMALI”

KOMATDER Başkanı Mehmet Akif Şen, matbaacı meslektaşlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında çevre il ve ilçelerdeki matbaacılık ve basım sektöründe faaliyet gösterenlerin buluşmalarının sık yapılmasının meslek dayanışması açısından iyi olduğunu belirtti. KOMATDER Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Zengin, Bilal Eşit, Selami Gürkan, İsmet Açıkgöz, Serdar Şehsuvar, Şeref Ataç, Volkan Küçükkara, Talat Ersarı da iftarda mükemmel bir ev sahipliği üstlendi.