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Mayfest 2018 gelirini KOÇAD’a bağışladı

Özel Atafen Koleji’nin geleneksel hale getirdiği Mayfest bu yıl İzmit’i seviyorum teması ile düzenlendi. Şenlik boyunca Mayfest Çarkıfelek biletlerinden elde edilen gelir ise KOÇAD’a bağışlandı.

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Mayfest 2018’in açılışına, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, Atafen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tüysüz, Atafen Koleji Lise ve Ortaöğretim Okulları Müdürü Erhan Ürü, İlkokul Müdürü Sedat Gemici, KOÇAD Başkanı Burcu Özkan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Özel Atafen Koleji geleneksel bahar şenliği dün Tüysüzler Mahallesi’nde bulunan kolej binasında gerçekleştirildi. İzmit’i seviyorum teması ile bu yılki şenliklerini yapan Atafen Koleji’nde festival kapsamında İzmit pişmaniyesi, İzmit simidi, İzmit gazozu okul bahçesi ve çeşitli üniversitelerin okulda açtıkları stantlarda tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde kültür turları düzenlendi.

Geliri KOÇAD’A

Şenlikte Mayfest Çarkıfelek biletlerinden elde edilen gelir, KOÇAD(Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği)’a bağışlandı. Çarkıfelek hediye çekilişinin büyük ödülü ise Europhia Antalya-Tekirdağ 5 yıldızlı otelde ailece 4 gece 5 gün tatil de çekiliş sonucu bir öğrenciye verildi. Festivalde Yazar Buket Uzuner de söyleşiye katılarak öğrencilere imza dağıttı. Okul lobisinde İzmit’te iz bırakanlar’ konulu fotoğraf sergisi de yer alırken Mayfest, öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgisini çeken Kocaeli’nin ünlü müzik grubu Mary Jane konseri ile sona erdi.

İzmit’e sahip çıkıyoruz

Açılışta söz alan Atafen Koleji Lisesi ve Ortaokul Müdürü Erhan Ürü, “İzmit’in doğan güzelliklerini tanımada okullara büyük görev düşüyor. Atafen Koleji de bu anlamda bu göreve sahip çıktığını Körfezi, tarihi, kültürel özellikleri ile İzmit’in bambaşka bir kent olduğunu bu değerlere sahip bir kent olduğunu bu değerlere sahip çıkmamızda Büyükşehir ve İzmit Belediyemizin okullarla iş birliği yaparak kültür turları düzenliyoruz” dedi. Ardından söz alan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “3 bin yıllık bir şehirde yaşayan bizler ve sizler bu şehri sevmenin ne kadar önemli olduğunu böyle bir festivalle bugün hayata geçirdiği için Atafen ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum herkes sevgiyle başlıyor” şeklinde konuştu.

Bugün 14:33 TSİ - Eğitim

Muhabir Nuri Akçaharman

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