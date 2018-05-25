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Bugün 14:52 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:57 TSİ )

Simgenur ve Serkan çok mutlu

Gölcüklü iş adamı Volkan Güdeberk ile Ayten Güdeberk’in kızları Simgenur, hayarını art direktör Serkan Korkmaz ile birleştirdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde dost ve akrabaları da yalnız bırakmadı.

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Gölcük’ün tanınmış simalarından olan başarılı iş adamı Volkan Güdeberk ve emekli bankacı Ayten Güdeberk’in kızları, iletişim koordinatörü Simgenur Güdeberk geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli bir törenle hayatını art direktör Serkan Korkmaz ile birleştirdi. Genç çift, 3 yıllık birlikteliğin ardından İstanbul Üsküdar Nikah Sarayı’nda gerçekleşen törenle evliler kervanına katıldı. 

BALAYI ANTALYA’DA

Gerçekleşen nikah töreninin ardından çift ve yakınları yine İstanbul Taksim’de bulunan Troy Hotel’in çatı katındaki Süreyya Teras’ta kutlama yapmak için arkadaş grubu ile bir araya geldi. Bir ömür sürecek mutluluğa ‘evet’ diyen Simgenur Güdeberk ile Serkan Korkmaz daha sonra balayı için Antalya’ya gitti.

Bugün 14:52 TSİ - Yaşam

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