Bayrampaşa’yı tanıdıklar 2. Lig’e çıkardı!

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Bayrampaşa’nın 3 golünü de tanıdık isimler attı. İlk golü Kocaelispor’un eski futbolcularından İzmitli orta saha oyuncusu Sercan Uslu kaydetti. Kırmızı Yeşillilerin ikinci golü Derincespor’dan tanıdığımız sağ kanat oyuncusu Ahmet Güney, 3. golü de penaltıdan yine bir dönem Derincespor forması giyen golcü isim Yavuz Ayazoğlu’dan geldi. Uzatmalara giden maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu arada Düzcespor adına etkili kanat oyuncusu, eski Derincesporlu Serhat Baştan da takımı adına ter döktü. Bayrampaşa ilk turda Kemerspor’u 3-0 ve 1-1’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.
Bu sezon 2. Lig’e çıkan takımlar
DARICA GB
Manisa Büyükşehir
Utaş Uşakspor
Ankara Demirspor
Tarsus İdman Yurdu
Bayrampaşaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz