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Bayrampaşa’yı tanıdıklar 2. Lig’e çıkardı!

TFF 3. Lig Play-Off final maçında Bayrampaşa, Düzcespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

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Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Bayrampaşa’nın 3 golünü de tanıdık isimler attı. İlk golü Kocaelispor’un eski futbolcularından İzmitli orta saha oyuncusu Sercan Uslu kaydetti. Kırmızı Yeşillilerin ikinci golü Derincespor’dan tanıdığımız sağ kanat oyuncusu Ahmet Güney, 3. golü de penaltıdan yine bir dönem Derincespor forması giyen golcü isim Yavuz Ayazoğlu’dan geldi. Uzatmalara giden maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu arada Düzcespor adına etkili kanat oyuncusu, eski Derincesporlu Serhat Baştan da takımı adına ter döktü. Bayrampaşa ilk turda Kemerspor’u 3-0 ve 1-1’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Bu sezon 2. Lig’e çıkan takımlar

DARICA GB

Manisa Büyükşehir

Utaş Uşakspor

Ankara Demirspor

Tarsus İdman Yurdu

Bayrampaşaspor

Bugün 15:24 TSİ - Spor

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