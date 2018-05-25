Zonguldak grubunda yer alan Yeşil Siyahlı temsilcimiz Rıdvan Ürkan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı. Güneşspor’u skordan daha çok sakatlanan Şükrücan Birlik ile bileğinde kırık oluşan Engin Karagözlü üzdü. Kocaeli Güneşspor dün akşam Gazi Mahallesi ile ikinci maçını oynayacaktı.
Bugün 15:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:26 TSİ )
Kocaeli Güneş galibiyeti koruyamadı: 1-3
İlimizi U-19 Türkiye şampiyonası 2. turunda temsil eden Kocaeli Güneşspor ilk maçında İstanbul Bağlarbaşı’na 3-1 mağlup oldu.
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Bugün 15:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz