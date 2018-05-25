Kocaeli Güneş galibiyeti koruyamadı: 1-3

Zonguldak grubunda yer alan Yeşil Siyahlı temsilcimiz Rıdvan Ürkan'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı. Güneşspor’u skordan daha çok sakatlanan Şükrücan Birlik ile bileğinde kırık oluşan Engin Karagözlü üzdü. Kocaeli Güneşspor dün akşam Gazi Mahallesi ile ikinci maçını oynayacaktı.