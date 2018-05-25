İsmet Taşdemir, Ümraniyespor ile anlaştı

Kocaeli Birlikspor’un eski teknik adamlarından ve Kırmızı Beyazlı kulüpte en başarılı antrenör olarak dikkat çeken İsmet Taşdemir, Süper Lig’in kapısından dönen Ümraniyespor ile anlaştı. Ümraniyespor’da geride bıraktığımız sezon Bayram Bektaş teknik adamlık yapmış, Bektaş kısa bir süre önce Süper Lig takımlarından Göztepespor ile anlaşmıştı.