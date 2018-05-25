Kocaeli Birlikspor’un eski teknik adamlarından ve Kırmızı Beyazlı kulüpte en başarılı antrenör olarak dikkat çeken İsmet Taşdemir, Süper Lig’in kapısından dönen Ümraniyespor ile anlaştı. Ümraniyespor’da geride bıraktığımız sezon Bayram Bektaş teknik adamlık yapmış, Bektaş kısa bir süre önce Süper Lig takımlarından Göztepespor ile anlaşmıştı.
Bugün 15:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:27 TSİ )
İsmet Taşdemir, Ümraniyespor ile anlaştı
Kocaeli Birlikspor’un eski teknik adamlarından ve Kırmızı Beyazlı kulüpte en başarılı antrenör olarak dikkat çeken İsmet Taşdemir, Süper Lig’in kapısından dönen Ümraniyespor ile anlaştı.
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Bugün 15:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz