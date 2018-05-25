Millet ittifakı seçim güvenliği için buluştu

Millet İttifakını oluşturan İYİ Parti, CHP ve SP’nin il başkan yardımcıları bir araya gelerek seçim güvenliği konusuyla ilgili ortak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklaması İYİ Parti Seçim ve Hukuktan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aşkın Alparslan Atalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa CHP adına örgütlerden sorumlu il Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, SP Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Tatlı katılım gösterdi.

“MİLLET İTTİFAKI SEÇİMLERE HAZIRDIR”

İYİ Parti Seçim ve Hukuktan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aşkın Alparslan Atalı toplantıda yaptığı konuşmada, “Millet İttifakının Partileri , 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine tüm kadroları ile hazırdır. Millet İttifakının en önemli önceliği, parti ayırt etmeksizin her vatandaşımızın oyunu ve sandıkları korumaktır. 24 Haziran günü yapılacak seçimlerde geçerli olacak ve daha önceki seçimlerden farklı düzenlemeler ve çıkarılan yeni kanunları titizlikle incelenmektedir. Seçim süresince yapılması muhtemel tüm hukuksuzlukların önüne geçmek amacıyla, her ilçemizde seçim güvenliği için hukuki destek sağlayacak görevli avukatlar belirlenmiştir” dedi.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Atalı sözlerini, “Seçim günü görevli olacak avukatlar ve görevlilerimize yönelik eğitimler söz konusu bu yenilikleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi ve teyit edilmesi açısından teknolojik altyapımız hazırdır. Tespit edilen her türlü hata, usulsüzlük ve hukuksuzluğa karşı İl ve İlçe Seçim Kurullarına yapılacak itirazlar, itirazların sonuçları koordineli olarak takip edilecektir. Kocaeli Halkının hiçbir şüphesi olmasın ki Millet İttifakı olarak bizler, Kocaelilerin verdikleri oylara ve oy sandıklarına sahip çıkacağız. Seçimin başlangıcından, sonuna kadar hukuki süreci kararlılıkla takip edeceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

“HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINIYOR”

Atalı’nın ardından söz alan CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, “CHP sandık güvenliği için her türlü önlemi alıyor. Parti okulundan yetiştirilmiş 2 bini aşkın parti eğitmeni tarafından yerinde eğitimle tüm ilçelerde grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Diğer eğitim konularımız ise sandık örgütlenmesi, yönetici eğitimi, akran eğitimi, sandık güvenliği başlıklarıyla yapılmaktadır. Bu eğitimler plan dahilinde yapmaktayız. İlimizde kurulacak olan yaklaşık 3 bin 800 sandıkta görev yapacak olan en az 12 bin görevlimiz bu eğitimleri alacak şekilde program yapılmıştır. Hafta içi dahil her gün ve aynı anda birkaç ilçemizde olacak şekilde eğitimler başlamış olup seçim gününe kadar artan tempo ile devam edecektir” diye konuştu.

“HER SEÇİM ÖNEMLİDİR”

Yıldız’ın ardından konuşan SP İl Başkan Yardımcısı SP Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Tatlı, “"Her seçim önemlidir bu seçim hepsinden daha önemlidir” inancı bizim daha titiz ve dikkatli olmamızı zaruri kılmaktadır. Seçimlerin temel hükümleri hakkında 13 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bazı kanunlarda yapılan son değişiklikler bizim tedirgin olmamıza ve her zamankinden daha dikkatli olmamıza sebebiyet vermiştir. 1, 11 ve 22. Maddeler üzerindeki çekincemiz Cumhur ittifakına yakın olan memur sendikalarının listelerinin esas alınarak sandık kurulu başkanı ve yardımcısı tespit edilmesidir. Bu gerekçeler sandık güvenliğini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir, bu münasebetle vatandaşlık görevi ve vatan sevgimizin tezahürü olarak sandıklara sahip çıkacağımızı belirtir kamuoyuna saygıyla arz ederiz” şeklinde konuştu.