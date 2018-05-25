Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde, alışveriş merkezleri çevresinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla 23 Mayıs günü Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulamanın Kocaeli ayağında 101 ekip 776 personel ve 1 dedektör köpeği görev yaptı. Yapılan uygulamada 4 bin 482 kişi sorgulanırken, 32 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan üzerlerinde 3 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda 246 kontrol edilirken, 13 araç sürücüsüne 13 bin 644 TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 6 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca uygulama kapsamında 2 iş yerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığından, 1 iş yerine ise çalışanlarına kimlik bildirimi yapmadığında tutanak tutuldu.
Bugün 16:12 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:15 TSİ )
81 ilde aynı anda başladı: 4 bin kişi arandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘Huzur Uygulaması’nın Kocaeli ayağında bin 4 bin 482 kişi sorgulanırken, 32 aranan şahıs yakalandı.
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Bugün 16:12 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz