AKP İl Başkanlığı tarafından geleneksel hale gelen teşkilat iftarı, yarın Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. 5 bin kişilik iftar öncesinde 27. dönem milletvekili adayları tanıtılacak. Adaylar tek tek kürsüye gelecek, teşkilat üyelerini selamlayacak. Saat 18.00’de başlayacak tanıtım töreni sonrasında partililer hep birlikte oruçlarını açacak.
Bugün 16:44 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:24 TSİ )
AKP, adaylarını yarın tanıtacak
AKP İl Başkanlığı tarafından geleneksel hale gelen teşkilat iftarı, yarın Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak.
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Bugün 16:44 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz