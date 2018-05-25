AKP, adaylarını yarın tanıtacak

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AKP İl Başkanlığı tarafından geleneksel hale gelen teşkilat iftarı, yarın Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. 5 bin kişilik iftar öncesinde 27. dönem milletvekili adayları tanıtılacak. Adaylar tek tek kürsüye gelecek, teşkilat üyelerini selamlayacak. Saat 18.00’de başlayacak tanıtım töreni sonrasında partililer hep birlikte oruçlarını açacak.