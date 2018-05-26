Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:33 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:34 TSİ )

Yabancı öğrenciler, birlikte oruç açtı

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından mezun olan öğrencilere plaketleri verildi.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Dünyanın dört bir yanından eğitim için Kocaeli’ye gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri ile destek olmak, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ülkemize alışma sürecine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiren Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA) üyeleri iftarda bir araya geldi. Kocaeli Uluslararsı Fuar Merkezinde düzenlenen iftara Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Bolu Abant İzzet Baysal İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hayati Sakallıoğlu, Diyanet İşleri uzmanı Tuncay Altınışık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Kasım Kocaman, Eğitim Birsen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, UDEF Teşkilatlanma başkanı Adnan Oğuz, Ensar Vakfı Başkanı Musa Taşçı, Gebze UOD Başkanı Mustafa Öztürk, KİHMED yönetim kurulu üyeleri, TUMED Başkanı Ergash Cumayev, dernek üyeleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

100 farklı ülkeden 1500 öğrenci

İftar programının ardından konuşan KİSA Başkanı Fatih Karaçoban, “Bizim için bugünün farklı bir özelliği var. Sevinci ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Mezun olan arkadaşlarımız var. İlimizde yıllarca eğitim gören artık ailelerine kavuşma vakti gelen öğrenci kardeşlerimize plaket takdim edeceğiz. Hepinizin ayağına sağlık Allah’a emanet olun” dedi. Ardından söz alan KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, “Yardımlaşma hoş görü sevgi saygı gibi insanlığın değerlerini bir arada bulunan mübarek Ramazan ayında bizleri buraya davet eden Uluslararası öğrenci derneğine teşekkür ediyorum. Kendi ülkelerinden eğitim öğretim almak için binlerce öğrenci dünyayı geziyor. Ülkemizde 173 farklı ülkeden 120 binin üzerinde farklı öğrencileri ülkemizde görmek bizleri memnun etmektedir. Üniversitemizde yüz farklı ülkeden bin 500 öğrenci öğrenim görüyor. Farklı kültürleri görmek bizleri memnun ediyor. Sizlerin kültürleri değerleri bizler için önemli. Eğitim sürecinde kaynaştığınız öğrenci arkadaşlarınızla iletişiminizi kesmeyin. Hepiniz hoş geldiniz saygılar sunuyorum’’ şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere plaketleri verildi.

Bugün 09:33 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
CHP'nin seçim sloganı açıklandı! mask
CHP'nin seçim sloganı açıklandı!
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: Evleri basıldı! mask
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: Evleri basıldı!
Sarıbay’dan adaylara din uyarısı! mask
Sarıbay’dan adaylara din uyarısı!
Dünyaca ünlü bilim insan Körfezli Canan Dağdeviren'den canlı yayın mask
Dünyaca ünlü bilim insan Körfezli Canan Dağdeviren'den canlı yayın
Türk Telekom’dan şikayet var! mask
Türk Telekom’dan şikayet var!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti

GALERİ

Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL