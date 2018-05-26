Yabancı öğrenciler, birlikte oruç açtı

Dünyanın dört bir yanından eğitim için Kocaeli’ye gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri ile destek olmak, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ülkemize alışma sürecine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiren Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA) üyeleri iftarda bir araya geldi. Kocaeli Uluslararsı Fuar Merkezinde düzenlenen iftara Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Bolu Abant İzzet Baysal İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hayati Sakallıoğlu, Diyanet İşleri uzmanı Tuncay Altınışık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Kasım Kocaman, Eğitim Birsen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, UDEF Teşkilatlanma başkanı Adnan Oğuz, Ensar Vakfı Başkanı Musa Taşçı, Gebze UOD Başkanı Mustafa Öztürk, KİHMED yönetim kurulu üyeleri, TUMED Başkanı Ergash Cumayev, dernek üyeleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

100 farklı ülkeden 1500 öğrenci

İftar programının ardından konuşan KİSA Başkanı Fatih Karaçoban, “Bizim için bugünün farklı bir özelliği var. Sevinci ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Mezun olan arkadaşlarımız var. İlimizde yıllarca eğitim gören artık ailelerine kavuşma vakti gelen öğrenci kardeşlerimize plaket takdim edeceğiz. Hepinizin ayağına sağlık Allah’a emanet olun” dedi. Ardından söz alan KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, “Yardımlaşma hoş görü sevgi saygı gibi insanlığın değerlerini bir arada bulunan mübarek Ramazan ayında bizleri buraya davet eden Uluslararası öğrenci derneğine teşekkür ediyorum. Kendi ülkelerinden eğitim öğretim almak için binlerce öğrenci dünyayı geziyor. Ülkemizde 173 farklı ülkeden 120 binin üzerinde farklı öğrencileri ülkemizde görmek bizleri memnun etmektedir. Üniversitemizde yüz farklı ülkeden bin 500 öğrenci öğrenim görüyor. Farklı kültürleri görmek bizleri memnun ediyor. Sizlerin kültürleri değerleri bizler için önemli. Eğitim sürecinde kaynaştığınız öğrenci arkadaşlarınızla iletişiminizi kesmeyin. Hepiniz hoş geldiniz saygılar sunuyorum’’ şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere plaketleri verildi.