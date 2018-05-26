Olay, öğleden sonra Hürriyet Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan, kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açması sonucu baldırından yaralanan Sercan K., bir kaportacı dükkanına sığındı. Dükkana giren kişi, tabancasını tekrar ateşledi. Bacaklarına 3 kurşun, vücuduna 2 kurşun isabet eden Sercan K. yere yığıldı. Ateş eden kişi ve yanındaki 2 kişi birlikte geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sercan K., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sercan Koç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan ise polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Öldürene kadar kurşun sıktı!
Gebze'de aralarında husumet bulunan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan Sercan Koç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz